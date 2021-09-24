حبس عاطل حاول حرق خاله لمنعه من الإعتداء على أمه في الغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة، اليوم، لرئيس نيابة مركز سمنود بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة شروع عاطل في إشعال النيران بجسد خاله، حال مُحاولة الأخير الدفاع عن شقيقته من تعدي ابنها عليها بالضرب في قرية «بنا أبوصير»، بمركز سمنود .

وكان اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغا باستقبال مستشفى زفتى العام «محمد.ق»، في العقد الخامس من العمر، مقيم بقرية «بنا أبو صير»، بدائرة مركز سمنود، مُصاب بحروق شديدة من الدرجة الأولى في مُختلف أنحاء الجسم.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

التحريات: المتهم أشعل النيران في خاله

وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز شرطة سمنود إقدام عاطل يدعى «أحمد.ا»، 30 سنة، عاطل، على حرق جسد خاله «محمد.ق»، 50 سنة بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسده، وإشعال النيران، بسبب مُشادة كلامية وقعت بينهما، أثناء محاولة الأخير الدفاع عن شقيقته، وخصصت سيارة إسعاف لنقل المُصاب إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج.

ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .