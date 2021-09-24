أخبار القليوبية في 24 ساعة.. مبادرة إدارة التلوث وانتحار شاب بالقناطر

شهدت محافظة القليوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث الهامة، حيث جري إطلاق أول فعاليات مبادرة إدارة التلوث بالقاهرة الكبرى من خلال لقاء عقده محافظ القليوبية مع مسئولي البنك الدولي، بجانب انتحار شاب داخل مدرسة بسبب الظروف المادية والخلافات الزوجية، فيما نظمت مؤسسة صناع الخير وجامعة بنها ومحافظة القليوبية، قوافل طبية بقرى حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية، بينما صدر رسميا القرار الجمهوري بتعيين الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها.

«الوطن»، تستعرض أخبار الـ 24 ساعة الماضية في محافظة القليوبية بالتفاصيل في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

القليوبية تطلق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي

أعلنت محافظة القليوبية بدء تنفيذ أولى خطوات تحقيق الهدف الإنمائى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، والذي أعلنته وزارة البيئة وبمشاركة عدد من الوزارات ومحافظات القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي والمتمثل في الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية والحرجة بالقاهرة الكبرى، وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وتحسين نوعيته وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة العامة والاقتصاد.

جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها

صدر أمس القرار الجمهوري بتعيين الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار عددا من القرارات الجمهورية التي صدرت، ومنها تعيين «سوسة»، رئيسا لجامعة بنها خلفا للدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة الذي تولي مهمة العمل عقب تعيين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق عضوا بمجلس النواب.

انتحار عامل شاب داخل مدرسة بالقناطر الخيرية

وشهدت قرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية، انتحار عامل شاب حيث قفز من أعلى مدرسة بالقرية منتحرا لمروره بظروف مادية صعبة وترك زوجته المنزل منذ 6 أشهر حيث قام المنتحر بالدخول إلى المدرسة وطلب بيان نجاح وغافل الموظف الإداري وصعد للدور الرابع وانتحر، حيث تولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وأكد شقيق المنتحر أنه لاتوجد شبهة جنائية في الوفاة، مشيرا إلى أن شقيقه يعاني من أزمة مالية وخلافات زوجية هي التي دفعته للانتحار.

القليوبية تطلق قوافل جامعة بنها بشبين القناطر فى إطار المبادرة الرئاسة حياة كريمة

وأطلقت محافظة القليوبية وجامعة بنها فعاليات القوافل المتكاملة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة، للكشف على أهالي قرية الأحراز بشبين القناطرمن مبادرة حياة كريمة، وأجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية لفعاليات القوافل التى شملت قوافل طبية بشرية وإرشاد صحى وإرشاد زراعي، ورصد الملوثات البيئية، بالإضافة إلى القافلة البيطرية.