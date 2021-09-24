5 حالات تؤدي إلى فصل العامل في قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، والمزمع انعقاده في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، هذا القانون الذي ينتظره آلاف العاملين بالقطاع الخاص، لا سيما في ظل المشكلات التي يواجهها قانون العمل الحالي.

مشروع قانون العمل الجديد

ومشروع قانون العمل الجديد ضمن للعامل العديد من الحقوق والالتزامات على صاحب العمل، فألغى ما يعرف باستمارة «6» ونص على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة.

في الوقت ذاته، حدد مشروع القانون الجديد حق العامل في الحصول على إجازته الاعتيادية والسنوية، وبالتالي فإن جميع المخالفات التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص تنتهي بصدور قانون العمل الجديد.

حق صاحب العمل في فصل العامل

ونظم مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في توقيع الجزاء على العامل حال ارتكابه بعض المخالفات ومن بينها:

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه

منافسة صاحب العمل في النشاط

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، وكذلك إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

تقديم مستندات مزورة لجهة العمل

منح مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل فصل العامل إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، لا سيما أن ذلك يضر بمصلحة العمل، وعليه يتم إنهاء علاقة العمل.

تعاطي المواد المخدرة

نظم المشرع المصري العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات، وفي مشروع قانون العمل الجديد ألزم العامل بعدم التواجد في العمل في حالة سُكر، كما منح لصاحب العمل حال ثبوت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة إنهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

الاعتداء على صاحب العمل

مشروع قانون العمل الجديد حدد العديد من الحقوق والالتزامات لطرفى العلاقة صاحب العمل والعامل، وبموجبه يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.