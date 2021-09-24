محمد عارضة من داخل سجن إسرائيل: لا أرى أحد.. وأتلقى الطعام من تحت الباب

نشرت هيئة شؤون الأسرى، رسائل جديدة من الأسير محمد عارضة من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تحدثا من خلالها عن تفاصيل جديدة بشأن نفق سجن جلبوع الإسرائيلي، وكذلك عن الأوضاع الحالية لهما داخل السجون.

رسائل عارضة لسكان 48 والضفة وغزة

وقال الأسير محمد في رسالته: «إلى أهلنا الكرام في الـ48 الذين وقفوا وتضامنوا معنا، أحييكم من هنا أصدق تحية، نحن شعب واحد وقضيتنا واحدة».

كما وجه رسائل إلى سكان الضفة وغزة، قائلًا: «إلى أهلنا في الضفة وغزة بكل المحافظات، حيث أثبتت كل محافظة أنها عصية عن الكسر وهي الأم الحنون لأبنائها، أريد أن أخص بالذكر محافظة جنين وأهل عرابة ويعبد وبئر الباشا وكفردان، ومخيم العزة والكرامة والبطولة، مخيم جنين».

عزلة عن كل ما هو خارج الزنزانة

وأضاف: «أبعث سلامي الكبير إلى أهلي في القدس الشريف الذين اعتكفوا في المسجد الأقصى، طالبين من المولى عز وجل أن يحمينا وينجينا. كل الكلمات والعبارات تبقى عاجزة عن وصف عظمة هذه الأمة وهذا الشعب»، مضيفًا «أنا موجود في الزنزانة نفسها معزول عن كل ما هو خارج جدران الزنزانة، بالذات آخر 9 أيام قضيت 24 ساعة في الزنزانة».

وتابع الأسير: «لا ألتقي بأحد، وأحاول التوجه من شباك الزنزانة الصغير للسجانين لجلب الماء وغيره، يتم إدخال وزج وجبات الطعام من الفتحة السفلى للزنزانة».

يشار إلى أن الأسير المحرر المعاد اعتقاله محمد عارضة، من بلدة عرابة جنوب جنين محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عاما في اعتقاله الأخير، وسبقها 3 أعوام في اعتقال سابق.

وكانت والدة الأسير محمد عارضة عبرت عن فخرها واعتزازها بالعمل البطولي الذي نفذه ورفاقه في سجن جلبوع الإسرائيلي.

وأكدت أم محمد عارضة في حديثها أمام وسائل الإعلام، أن ما قام به الأسرى الستة هو انتصار تفتخر به العائلة كما يفتخر به أهل فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».