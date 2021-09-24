رئيس «السادات» يتفقد محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة.. تخدم 1076 مصنعا

أجرى المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية بمختلف مناطق المدينة؛ لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، على رأسها محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة، الجاري تنفيذها بواسطة شركة سيمنيز الألمانية بقدرة 525 ميجا فولت أمبير.

المحطة تخدم 1076 مصنعًا

وأوضح «سالمان»، أن أهمية هذه المحطة تأتي كونها تخدم منطقة صناعية كبرى تحتوي على 1076 مصنعا بمختلف الأنشطة والمساحات، كما يتم تنفيذ هذه المحطة بتقنيات تتبع متطورة لم يتم استخدامها في مصر والشرق الأوسط من قبل.

وطالب رئيس الجهاز، الشركة المنفذة بضرورة رفع أى مخلفات بالموقع وإزالة كافة العوائق التي من شأنها أن تؤثر على سير العمل بالمحطة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة.

كما تم خلال الجولة، متابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، والمشروعات الأخرى التي تم الانتهاء منها وفي مرحلة التشغيل.