سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-9-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء لشرائه للزينة أو إدخاره والاستثمار به على المدى البعيد، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، كما يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 وهو أكثر الأنواع بحثًا، باهتمام الكثيرين نظرًا لأنه الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر الحالي، والتي سجلت انخفاضا طفيفا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 879 إلى 881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم بين 769 إلى 771 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 659 إلى 661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6152 إلى 6168 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 25 سبتمبر، نحو 884.29 جنيه، 56.32 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 773.77 جنيه، 49.29 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 663.23 جنيه، 42.24 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.