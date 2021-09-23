4 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع وسط حالة من التذبذب

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 4 جنيهات، خلال الأسبوع الماضي، وسط تذبذب واضح بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب محليًا

وسجل عيار 24 في مصر، 890 جنيها للبيع، مقابل 886 جنيها الأسبوع الماضي، وعيار 21 نحو 779 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 678 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و237 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا، ليباع عيار 24 بسعر 56.90 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 49.79 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.68 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.773.41 دولار.

الذهب دون مستوى 1770 دولار

وانخفضت أسعار الذهب دون مستوى 1770 دولار للأوقية، وذلك بعدما تضررت من قرارات الفيدرالي الأمريكي والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي تحدث فيه عن احتمالية إنهاء مشتريات السندات وتدريجيا بمنتصف العام المقبل، وهو ما عزز التفاؤل حيال إنهاء التشديد النقدي بأسرع من المتوقع، في ضوء التعافي الاقتصادي الأمريكي أيضا، وهو ما عزز الطلب على الدولار الأمريكي بشكل واضح، وأضعف أسعار الذهب بقوة، وجعلها تتراجع من مستويات 1785 إلى دون مستوى 1770 دولار للأوقية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

وعلى الفور، تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأسبوع الماضي، بقيمة 4 جنيهات في الجرام الواحد.

وقال وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن هناك تاثير قوي لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب عالميا، وبالتالي محليا، حيث واصل الذهب تراجعه، ليصل إلى 4 جنيهات خلال أسبوع.

وأضاف «في العموم فإن تراجع الذهب يعطي تفاؤلًا للمتعاملين المقبلين على الشراء في أنه لم يكن حافزا قويا للشراء في السوق المحلية».