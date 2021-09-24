أميرة قنديل: بطولة العالم لشابات الخماسي الأصعب في مشواري

قالت أميرة قنديل، الحاصلة على ذهبية بطولة العالم لشابات الخماسي الحديث التي استضافتها مصر، إن هذه البطولة كانت الأصعب خلال مشوارها حتى الآن، حيث سيطر عليها الإرهاق الشديد قبل انطلاقها بسبب تعدد المنافسات التي شاركت فيها، بالإضافة إلى حرصها على المذاكرة وتخصيص وقت لاستذكار دروسها.

وقالت «قنديل» خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «أصعب منافسة بالنسبة لي كانت لعبة الجري والرماية، بذلت فيها مجهودا كبيرًا، عكس السباحة التي لعبنا فيها 200 متر حرة، أما السلاح فهي اللعبة الأفضل بالنسبة لي وحصلت فيها على المركز الأول، كما أنها اللعبة الأكثر نقاطا في الخماسي الحديث».

أميرة: توقعت الفوز بكل الميداليات الذهبية

وأضافت: «كنت متوقعة أن أفوز بكل الميداليات الذهبية فى تلك البطولة، لكنني حصلت على المركز الثالث لأنني لم أتدرب جيدا، ولم نستطع الحصول على المركز الأول كفريق، وأحرزت ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية».

أميرة.. بدأت حياتها بممارسة السباحة

وأشارت، إلى أنها كانت لاعبة سباحة بنادي الزمالك منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، حيث بذل مدربها مجهودا كبيرا معها، ودفعها إلى لعب الخماسي الحديث، لأنها كانت جيدة في الجري، حيث شاركت في الثنائي وحصلت على المركز الثاني في أول بطولة شاركت فيها، كما شاركت في بطولة العالم عام 2015 عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وحصلت على المركز الأول، إذ حصدت ميداليتين ذهبيتين، فردية وزوجية، وكانت هذه البطولة بدايتها مع لعبة الخماسي الحديث.