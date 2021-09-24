البيئة: ضبط 90 حيوانا بريا في مزرعة غير مرخصة بـ«الصحراوي» بينها قرود وببغاوات

شنت وزارة البيئة حملة تفتيش مفاجئة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد ورود معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبي على هذا الطريق.

وقالت وزارة البيئة في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، إنها ورد إليها معلومة بوجود حيوانات برية غير مرخصة، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، حيث تم العثور على 90 حيوان بري، وهي 4 ببغاء كوكاتو أصفر، و17 ببغاء درة مطوق، و26 ببغاء رمادي أفريقي و3 قرود من نوع النيل الأزرق إفريقي، بالإضافة لـ20 سلحفاة سوداني و4 ببغاء مكاو و8 قرود من نوع باتاس، و5 قرود مونا و3 سلحفاة برية مصرية.

إيداع الحيوانات في حديقة الحيوان

وأعلنت البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

نصوص قانون حيازة الحيوانات البرية

وجاء النص القانوني حول حيازة الحيوانات البرية توجب الحصول على تصاريح جهاز شئون البيئة لحيازة هذه الحيوانات، حيث ادعى تجار الحياة البرية غير الشرعيين بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية، ولكن هذا الترخيص بحسب البيئة ليس بديلًا عن الحصول على موافقة الجهات الحكومية، حيث يتوجب الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

البيئة: 110 أنواع من الثدييات منها 51 نوعًا مهددًا بالانقراض

وفي إحصائية سابقة صادرة من الأمم المتحدة للبيئة، قدرت أعمال الإتجار في الحيوانات البرية بنحو 200 مليار دولار سنويا، فيما صنفت وزارة البيئة أنه يوجد بمصر 110 أنواع من الثدييات منها 51 نوعًا مهددًا بالانقراض و109 أنواع من الزواحف منها 27 نوعًا مهددًا بالانقراض، كما يوجد 480 نوعاً من الطيور منها 26 نوعًا مهددًا بالانقراض.