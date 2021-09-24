مجلس مدينة العريش يدفع بسيارات لرفع مياه الأمطار من الشوارع

دفع مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، بسيارات لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن سيارات كسح المياه التابعة للمجلس وسيارات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، باشرت العمل لسحب رواكد المياه من شوارع المدينة إثر هطول أمطار غزيرة قبيل فجر اليوم.

غرفة عمليات مشتركة لمتابعة أحوال الطقس بشمال سيناء

وأضاف رئيس المجلس، في بيان صحفي، اليوم، إن المدينة شكلت غرفة عمليات مشتركة مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة التطورات أولا بأولا، فضلا عن المتابعة مع ديوان عام المحافظة، موضحا أن باقي الخدمات مثل الكهرباء والهواتف الأرضية وخطوط السير لم تتأثر بسقوط الأمطار.

وأشار رئيس المجلس إلى متابعة أحوال الطقس وشكاوى المواطنين، لافتا إلى أن العمل مستمر على مدار اليوم حتى الانتهاء من رفع المياه ومنع أي معوقات بالشوارع الرئيسية أو الشوارع الفرعية.

نشطاء ينشرون صورا لمياه الأمطار تغرق شوارع العريش

وكان عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمدينة العريش تداولوا صورا لمياه راكدة تعوق حركة السير بوسط العريش، وبعض الشوارع الأخرى القريبة من وسط المدينة بسبب الأمطار التي تساقطت بشكل مفاجئ لمدة ساعتين على قرى ومدن شمال سيناء، فيما أعلن ديوان عام المحافظة عدم تلقيه أية استغاثات من المواطنين بشأن تراكمات المياه أو حدوث مشكلات نتيجة هطول الأمطار.