يغلق موقع التنسيق الإلكتروني غداً الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري في الساعة الـ 7 مساءً أبوابه أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 لتسجيل رغباتهم ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2021 التي تجرى حالياً استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021-2021، ويبحث العديد من الطلاب عن نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021 والأوراق المطلوبة لها للالتحاق بها، خاصة وأنها كلية جديدة وستنطلق الدراسة بها العام المقبل كأول عام لها.

موعد نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021 والأوراق المطلوبة: الأسبوع الجاري

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021 والأوراق المطلوبة ستتحدد خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات المقرر أن يكشف عنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أرقامها والحدود الدنيا للكليات وكذلك موعد انطلاق المرحلة الثالثة.

تعرف على نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021 والأوراق المطلوبة

وفي إطار البحث عن نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021 والأوراق المطلوبة، أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام ستكون محدودة ولا تتجاوز الـ 150 طالبا لكونها جديدة، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن الحد الأدنى لمجموعها خلال إعلان الحدود الدنيا للكليات وستقبل طلاب الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للكلية بعد اعتماد نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش 2021، كشفت المصادر أنها تتمثل في خطاب الترشيح من مكتب التنسيق، بالإضافة إلى أصل شهادة الثانوية العامة و6 صور شخصية وموقف التجنيد وصورة بطاقة الرقم القومي، موضحة أنه على الطالب التوجه فوراً لتقديم الأوراق إلى مكاتب شؤون الطلاب عقب استلام بطاقة الترشح، موضحة أنه جرى التشديد على مكاتب شؤون الطلاب بضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.