انطلاق فاعليات الحوار المجتمعي للمحافظات الحدودية في العريش

أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان له، أن فاعليات الحوار المجتمعي للمحافظات الحدودية سوف تبدأ اليوم الأحد، وسوف تستمر حتى غدا الاثنين تحت شعار «معا في سيناء».

وصول الوفود المشاركة إلى الصالة المغطاة بالعريش

وأضاف بيان المحافظة، أن الوفود المشاركة وصلت أمس السبت لمدينة العريش، وأن الجامعات المشاركة هي جامعات المحافظات الحدودية وهى أسوان وجنوب الوادي والوادي الجديد ومطروح.

100 طالب وطالبة من المحافظات الجدودية يشاركون فى الحوار

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في تصريح صحفي مشاركة ما يقرب من 100 طالب وطالبة من المحافظات الأربعة، وأن حفل الافتتاح سوف يكون في الصالة المغطاة بوسط مدينة العريش.

معانى كثيرة في إقامة الحوار بمدينة العريش

وأضاف رئيس جامعة العريش، أنه إتمام اللقاء في وسط العريش له العديد من المعاني الكبيرة، وهو أن سيناء أمنة تماما ولم يستطع الإرهاب النيل من عزيمة أهلها بفضل قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة والمواطنين الشرفاء.

وكانت جامعة العريش، قد نشرت بيانا لها، تضمن بأن حفل الافتتاح سوف يشمل رفع علم مصر والسلام الجمهوري، وطابور عرض للجامعات المشاركة ورفع علم الدورة ، وعروض فنية وترفيهية يليها كلمة رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش، وكلمة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

دعوات رموز المجتمع لحضور الفاعليات

وقد وجهت دعوة الحضور لجميع طلبة الجامعات في المحافظة بالحضور، ورواد العمل المجتمعي والنواب ورؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية للحضور والمشاركة، وذلك تأكيدا على خطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء.

جاء هذا تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة الرئيسية.