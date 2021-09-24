حالة الطقس اليوم 24-9-2021.. رياح وأمطار متوسطة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود البلاد ليلًا وفق بيان صادر عن الهيئة، طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسب «40 إلى 60%»، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القاهرة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أن البلاد تشهد حالة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفت خبراء الأرصاد، لوجود اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 33 20

بورسعيد 29 20

دمياط 29 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 30 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 34 25

طابا 34 25

كاترين 28 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 33 21

سوهاج 37 23

قنا 38 23

الأقصر 39 23

أسوان 39 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 39 24

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 28.