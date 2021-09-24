الأمراض الجلدية في الخريف تصيب «الشفتين والوجه».. و«طبيب» يوضح طرق الوقاية والعلاج

قالت الدكتورة هند زغلول، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إنه في فصل الخريف يحدث جفاف في الجلد، وقد يعد الأمر معضلة لدى العديد من الأشخاص، وخصوصا في مناطق اليدين والشفتين والوجه، حيث تصاب بالتشققات، وتتفاوت نسبتها من شخص لآخر، حسب نوع وطبيعة البشرة، وقد يكون الجفاف أكثر إزعاجا للنساء دون الرجال.

التقلبات المناخية في الخريف تسبب عدة أمراض جلدية

وأضافت «زغلول» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب على الشخص تجنب هذا المرض والعمل على حماية بشرته في فصل الخريف، خاصة أن الطقس في هذا الفصل متغير ويشهد العديد من التقلبات المناخية التي تسبب العديد من الأمراض الجلدية.

ومن بين الأمراض الجلدية التي تكون مصاحبة لفصل الخريف:

- الأكزيما.

- الصدفية.

- الحساسية.

- جفاف اليدين.

- تشقق الشفتين.

طرق العلاج عند الإصابة بالأمراض الجلدية

- تقليل استخدام الصابون

عند الرغبة باستخدام الصابون يفضل استخدام صابون لطيف «غير قوي»، والأفضل من ذلك استخدام المنظفات المطهرة، خصوصا التي تحتوي على مواد تعمل على رطوبة الجلد فهي مفيدة جدا، وتجنب الصابون الجاف الذي يحتوي على ألوان وروائح معطرة.

- الكريم المرطب

- وضع الكريم المرطب فوراً بعد الاستحمام والتجفيف، لأن هذا يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الجسم، حيث يعتبر اختيار المرطب الجيد من أكثر الخطوات أهمية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

ويعتمد اختيارك للمرطب على نوع بشرتك وسنك، وإذا كان لديك حالات معينة مثل حب الشباب فالبشرة العادية هي التي ليست جافة جدا، ولا دهنية جدا ولكن تحقق الترطيب الطبيعي المتوازن، وفي هذا النوع من البشرة يفضل استخدام مرطب ذي قاعدة مائية لأنه يعطي شعورا بسيطا بالترطيب.

طرق العناية بالشفتين

كما أن هناك عدة طرق للعناية بالشفتين، وتحديدا خلال فصل الشتاء، الذي يعد الفصل الأكثر الذي تحدث فيه هذه الظاهرة، وهو ما يسبب آلاما مبرحة ومحرجة للبعض وتؤثر في طريقة الكلام والأكل والشرب.

وهناك العديد من المنتجات وطرق العلاج لتشقق الشفاه، وهذه المنتجات تحتوي على مكونات تساعد في علاج التشققات، مثل منتجات حماية الجلد والمرطبات ومسكنات الألم والمنتجات المقاومة لأشعة الشمس، وتحتوي مرطبات الشفاه على مادة البترولاتم وزبدة الكاكاو وشمع النحل.