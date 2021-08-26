طبيبان يحذران أصحاب الأمراض الجلدية من «دلتا بلس»: قد يحتاجون عمليات تجميل

ناشد عدد من الأطباء أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون من الحساسية أو الطفح الجلدي، من الإصابة بمتحور «دلتا بلس»، موضحين أن الآثار السلبية للمصابين به متعددة، وأحيانًا يحتاج المصابون إلى عمليات تجميل للتخلص من الآثار الناتجة عنه.

إخصائي أمراض جلدية: ظهور بقع بيضاء بالجلد أحد أعراض «دلتا بلس»

وقال الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، إن متحور «دلتا بلس» الجديد له الكثير من الأعراض السلبية على أصحاب الأمراض الجلدية المزمنة، تبدأ بحكة مستمرة في الجلد في أماكن مختلفة من الجسم، بالإضافة لوجود قرح بالشفاة واللسان، بالإضافة إلى وجود الحساسية وهذه الأعراض وفقًا للدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية على مصابي «متحور دلتا بلس».

وأضاف إبراهيم كامل لـ«الوطن»، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقلل من أعراض الإصابة بكورونا، ولكن لا تمنع من الإصابة بالإمراض الجلدية المصاحبة للفيروس كورونا، مشيرًا أن الأعراض مع متحور «دلتا بلس» فتاكة وتهدد أصحاب الأمراض الجلدية المزمنة، موضحا أن أعراض «دلتا بلس»، هي قرح اللسان والشفاه وارتفاع في درجة الحرارة واحتتقان الحلق.

التطعيم باللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية يقلل من الإصابة «بدلتا بلس»

ومن جانبها، قالت الدكتوره هند زغلول، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، إن كل أنواع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان تعد بنفس الفاعلية، مشيرا إلى أن الأعراض التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا لمرضى الجلدية في غاية الخطورة، وتبدأ بظهور بقع بيضاء في أماكن مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بالحساسية التي تزيد من مضاعفات فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس».

وأضافت زغلول لـ«الوطن»، بضرورة التزام المواطنين بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة مع التباعد الاجتماعي بين الأفراد، وتقليل الحفلات والمناسبات التي تحتوي على إعداد كبيرة من الأشخاص.