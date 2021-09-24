نصائح لتجنب مخاطر الدفاية عند استخدامها في الشتاء: متشغلهاش وأنت نايم

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام الدفايات لمواجهة برودة الجو في فصل الشتاء، كما يقبل الكثيرون على شرائها في هذه الفترة مع بدء انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الخريف ثم الشتاء.

ومع إقبال الكثيرين على استخدام الدفايات الكهربائية خلال فصل الشتاء، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بعض النصائح من أجل تجنب مخاطر الدفايات الكهربائية عند استخدامها لمواجهة برودة الجو في فصل الشتاء.

نصائح لتجنب مخاطر استخدام الدفايات في الشتاء

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز هذه النصائح، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم الكهرباء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

1- تحسبا لحدوث ماس كهربائي، يجب التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار.

2- لا بد من التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية التي يتم توصيل الدفايات بها.

3- احرص على عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد، حتى لا تتسبب بحريق.

4- ابتعد عن تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

5- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

6- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال مثل الخزانات والطاولات.

7- ابتعد عن وضع الدفايات بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.

8- تجنب استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين.

9- احرص على فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

10- إذا وجدت أي أعطال بالدفاية التوجه لأقرب مركز صيانة معتمد.

أسعار دفايات الكهرباء قبل فصل الشتاء

ورصدت «الوطن» أسعار الدفايات في جولة قامت بها، بعدد من محلات الأجهزة الكهرائية، كما يلي:

- يتراوح سعر دفاية 1500 وات 12 مترا، بين 900 جنيه و1200 جنيه.

- دفاية 2000 وات 16 مترا، يتراوح سعرها بين 1300 جنيه و1600 جنيه.

- يتراوح سعر دفاية 2000 وات 20 مترا، بين 1700 جنيه و2000 جنيه.

- يتراوح سعر دفاية 2500 وات 14 مترا، بين 2200 جنيه و2400 جنيه.

- سعر دفاية 2500 وات 16 مترا، بين 2600 جنيه و2900 جنيه.