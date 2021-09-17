تبدأ من 900 جنيه.. تعرف على أسعار الدفايات الكهربائية قبل بدء الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء في كل عام، يحرص الكثيرون على شراء الدفايات الكهربائية استعدادا لبرد الشتاء القارس، إذ تساعد الدفايات الكهربائية على التلطيف من درجة حرارة الغرفة، حتى يشعر أفراد الأسرة بالدفء عند استخدامها، ويبحث الكثيرون منهم عن أسعار الدفايات في معارض الأجهزة الكهربائية المنتشرة في الأسواق المحلية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدفايات الكهربائية في معارض الأجهزة الكهربائية للأشخاص الذين يفضلون استخدام الدفاية الكهربائية بدلا من التكييف، وفق ما رصدته في جوله في تلك المعارض، كالتالي:

أسعار دفايات الكهرباء قبل فصل الشتاء

- دفاية 1500 وات 12 مترا: يتراوح سعر الدفاية بين 900 جنيه و1200 جنيه.

- دفاية 2000 وات 16 مترا: يتراوح سعر الدفاية بين 1300 جنيه و1600 جنيه.

- دفاية 2000 وات 20 مترا: يتراوح سعر الدفاية بين 1700 جنيه و2000 جنيه.

- دفاية 2500 وات 14 مترا: يتراوح سعر الدفاية بين 2200 جنيه و2400 جنيه.

- دفاية 2500 وات 16 مترا: يتراوح سعر الدفاية بين 2600 جنيه و2900 جنيه.

نصائح لتجنب مخاطر الدفاية

- يجب أن يتأكد المستخدم من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

- يجب أن يتجنب المستخدم مرور الأسلاك الكهربائية من أسفل الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- تجنب لمس الدفايات الكهربائية لقطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

- من الضروري أن يتم تجنب استخدام الدفاية الكهربائية كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.