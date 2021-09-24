سقوط 4 من أباطرة المخدرات بالفيوم في أقل من شهر.. كلهن سيدات

وجّهت مديرية أمن الفيوم، عدة ضربات موجعة لتجار الكيف، خلال الشهر الجاري، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمخدرات، حيث ضبطت 4 من أباطرة تجارة المخدرات في المحافظة، كلهن سيدات تخصصن في الإتجار بمختلف انواع المخدرات، حيث تم ضبط «سماح المهر»، إمبراطورة البودرة، و«نسمة صفيحة»، زعيمة الإتجار بالأقراص المخدرة، و«أم عبدالله» صاحبة أشهر دولاب استروكس، وعصابة «أم مجدي وبناتها»، أخطر عصابة لتجارة الاستروكس بالفيوم، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية للقضاء على تجار المواد المخدرة.

ضبط 136 تذكرة هيروين بحوزة المهر

تمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم بقيادة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، من ضبط إمبراطورة الهيروين بالفيوم مُتلبسة خلال قيامها بتوزيع تذاكر البودرة على عملائها، حيث وردت معلومات عن قيام «سماح المُهر» إمبراطورة الهيروين بالمحافظة بتوزيع تذاكر هيروين على عملائها بواسطة تاكسي، وعلى الفور جرى إعداد كمين وضبطها متلبسة.

ضبط عصابة «أم مجدي» وبناتها

وقبل أيام تمكن مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، بقيادة العميد سامح عبد الظاهر رئيس المكتب، من ضبط عصابة أم مجدي لتجارة الاستروكس بنطاق مركز الفيوم، والمكونة من أم وابنتيها يتخذون من قرية «دمو»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث جرى إعداد الأكمنة لهم خلال عودتهم من مدينة الفيوم وبحوزتهم كمية كبيرة من الاستروكس تمهيداً لتوزيعها على عملائهم، وتم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

القبض على أشهر صانعة استروكس

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات بالفيوم، تمكنت من ضبط عصابة أم عبدالله لصناعة الاستروكس، حيث اشتهر نوع الاستروكس الذي تروجه في عدة محافظات بداية من الفيوم، وعُرف باسم «بهاريز أم عبدالله»، وعلى الرغم من حرصها على عدم ضبطها بالانتقال من شقة سكنية لأخرى بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، إلا أنّها وقعت في قبضة الأمن.

وتضم عصابة أم عبد الله، 30 مسجل خطر في عدة محافظات أبرزها الفيوم والقاهرة والجيزة وبني سويف، وجرى ضبطهم خلال إعدادهم الاستروكس المخدر داخل إحدى الشقق السكنية وبحوزتهم 1200 جرام من المخدر.

سقوط نسمة صفيحة في قبضة الأمن

وفي نهاية أغسطس تمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط نسمة صفيحة أشهر وأكبر بائعة أقراص مخدرة بمحافظة الفيوم، وبحوزتها كمية ضخمة من الأقراص المخدرة.

وتكثف مديرية أمن الفيوم من جهودها للقضاء على تجار المواد المخدرة بمحافظة الفيوم، حفاظاً على الشباب وأرواحهم.