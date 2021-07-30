مدير أمن الفيوم الجديد.. كل ما تريد معرفته عن اللواء ثروت المحلاوي

فرحة عارمة سيطرت على أهالي محافظة الفيوم، فور تولي اللواء ثروت المحلاوي منصب مدير أمن الفيوم الجديد، لشهرته الواسعة وعمله الدؤوب كونه يعمل ليلاً نهارًا دون كلل أو ملل، ونجاحه الشديد في ضبط أخطر المجرمين وتجار المخدرات خلال عمله كحمدار لمديرية أمن الفيوم، كما تميز في إنهاء الخصومات الثأرية والقضاء على فكرة الأخذ بالثأر، فضلا عن تواجده في الشارع باستمرار وعدم الجلوس في مكتبه، مما جعل أهالي الفيوم يطلبون منه نشر عناصر وقوات الشرطة في شوارع مدينة الفيوم للسيطرة على ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد.

مدير أمن الفيوم الجديد.. نشأته وتاريخه

وُلد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد، في حي المعادي بمحافظة القاهرة، وتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، وعمل في البحث الجنائي لفترة طويلة، وتنقل في مناصب متعددة في وزارة الداخلية، وتولى منصب حكمدار مديرية أمن الفيوم العام الماضي، وبسبب تفوقه في عمله وتمكنه من الإشراف على حل لغز الكثير من القضايا الكبرى بالمحافظة، قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعيينه مديرًا لأمن الفيوم، خلفاً للواء رمزي البسيوني المُزين.

مدير أمن الفيوم.. سر حل الخلافات الثأرية

واشتهر اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد، بتمكنه من حل النزاعات والخلافات الثأرية الكبيرة بين الكثير من العائلات خلال عمله حكمدارًا لمديرية أمن الفيوم، بواسطة الدفع بالمحكمين وعُمد القرى الذين يشتهرون بعملهم محكمين في الجلسات العُرفية، وذلك للقضاء على فكرة الأخذ بالثأر، وإشاعة الأمن والأمان في محافظة الفيوم.

مدير أمن الفيوم الجديد.. عاشق العمل الميداني

ويُعرف مدير أمن الفيوم الجديد بحُبه للعمل الميداني، وكرهه للجلوس في المكتب، فهو يرى أنّ العمل الميداني يحافظ على الأمن والأمان ويمنع وقوع الجرائم، الأمر الذي جعل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يزوره في مكتبه ويقدم له التهنئة بتوليه منصب مدير أمن الفيوم، وأشاد بدوره في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب.

محافظ الفيوم يُشيد بمدير أمن الفيوم الجديد

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد، في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وإنهاء الخصومات الثأرية، بهدف حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق دون الأمن والأمان، وذلك حينما كان حكمدارًا للفيوم، مُطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار الأمني بمحافظة الفيوم.