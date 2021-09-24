سعر ومواصفات سيارة جاك J7 موديل 2022

أعلنت شركة JAC الصينية، اليوم، عن أول طرازاتها «السيدان» داخل السوق المصرية في معرض Live Drive Xpo LDX، وخصصت تجربة قيادة للسيارة في المعرض.

طرحت JAC سيارتها السيدان في السوق المصرية بفئتين بهما كل عناصر الأمان بشكل قياسي، وتتمثل في وسائد هوائية للسائق و للراكب الأمامي ووسائد هوائية في جوانب الكراسي.

كما تتوفر بهما نظام ضغط الهواء في الإطارات TPMS و ABS وEBD ونظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام المساعدة، على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومساعد الفرامل الهيدروليكي.

بجانب حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرات محيطية 360 درجة وتثبيت مقاعد الأطفال، ونظامي مانع السرقة ومراقبة النقطة العمياء.

تحتوي السيارة على شاشة تاتش مقاس 10.4 بوصة، تدعم الاندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وتوجد في الفئة الأولى 6 سماعات والفئة الثانية 8 سماعات.

تعمل السيارة بمحرك تربو سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 150 حصان، وعزم 210 نيوتن متر متصل بفتيس CVT.

أما عن الأبعاد، فطول السيارة يبلغ 4772 مم و العرض 1820 مم و الارتفاع 1492 مم، وقاعده العجلات 2760 وسعة الحقيبة الخلفية تبلغ 540 لتر، في حالة غلق الكراسي الخلفية تبلغ المساحة الإجمالية 1650 لتر، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

وبعد الإعلان عن السيارة خصصت شركة JAC سيارة للتجربة في معرض Live Drive Xpo، اليوم، بجانب سياراتها الأخرى في السوق المصرية.

أسعار J7 الجديدة.

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 299,900 جنيه والثانية بسعر 328,900 جنيه. والسيارة يتم تصنيعها وتجميعها في الصين.