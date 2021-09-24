كل ما تريد معرفته عن سان مارينو: «دولة تبحث عن عرسان والمهر عليهم»

تواجه جمهورية سان مارينو، واحدة من أصعب المشكلات عبر تاريخها على الإطلاق، والتي تكمن في أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، بسبب قلة تعداد سكانها ونظرا لقلة زواج الفتيات بها خلال السنوات الأخيرة المنقضية، وذلك على الرغم من ازدهارها الاقتصادي وتقييمها كواحدة من الدول الأكثر أمانا على مستوى بلدان العالم.

وتبحث دولة سان مارينو، عن شباب من جميع أنحاء العالم للزواج من فتياتها بتسهيلات مغرية ودون دفع أي مصاريف، لتعويض هذا النقص الحاد في الزواج وإنقاذ البلاد من هذه الأزمة.

تبلغ مساحة سان مارينو 61 كيلومترا

وتقع سان مارينو على الحدود بين إقليمي ماركي وإميليا رومانيا بوسط إيطاليا، وتعد أيضا ثالث أصغر دولة في أوروبا بعد إمارة موناكو ودولة الفاتيكان.

وسان مارينو في موقع استثنائي على الجانب الشرقي من جبال «الأبينيني» بسلسلة من الشوارع الضيقة المليئة بالمتاجر الحرفية الرائعة والأبراج المطلة على جبل تيتانو المهيب والزي الرسمي لحراسها عند المدخل باللونين الأزرق الداكن والبرتقالي وسيوف الفرسان والقبعات المصقولة بالريش، حيث لا تزال تشعر فيها بأجواء ملكية خاصة.

وتبلغ مساحة سان مارينو 61 كيلومترا مربعا فقط، حيث تقع جمهورية سان مارينو في تسعة مواقع أو بلديات تسمى «القلاع»، هي سان مارينو، أكوافيفا، بورجو ماجوري، كيزانوفا، دومانيانو، فايتانو، فيورنتينو، مونتيجاردينو، وسيرافالي، المنطقة التي يعد مركزها التاريخي وجبل تيتانو جزءا من مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 2008.

وبحسب موقع «siviaggia» الإيطالي، فأن سان مارينو هي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، حيث أنها استمرار للمجتمع الرهباني المدني الذي تأسس في 3 سبتمبر من العام 301 الميلادي على يد الحجار مارينوس.

ويبلغ عدد سكان سان مارينو أكثر من 32 ألف نسمة، الجمهورية التي يعتمد اقتصادها على السياحة والصناعات المصرفية والمنسوجات والخزف والأسمنت والنبيذ.