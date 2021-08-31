أعلنا مراسم الزواج في الأقصر.. عروسان إسبانيان يزوران متحف الحضارة

بدعوة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الثلاثاء، العروسين الإسبانيين اللذين أعلنا مراسم زواجهما بالأقصر، والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي.

وقام العروسان بجولة داخل المتحف تضمنت زيارة قاعتي العرض المركزي والمومياوات ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

العروسان يشكران الوزير على الدعوة لزيارة المتحف

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على الدعوة لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما، والتي تعد بالنسبة لهما زيارة سارة وغير متوقعة، لا سيما في ظل شغفهما بزيارة المتحف منذ انبهارهما بموكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعاه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.

كما أعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهما للمقابر الملكية بوادي الملوك بالأقصر، ما أعطى لرحلتهما بمصر طابعًا وتجربة مميزة، بالإضافة إلى إعجابهما بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

العروسان يلتقطان العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف

والتقط العروسان العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان التقى بهذين العروسين يوم الأحد الماضي خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي افتتح خلالها وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، وتفقد بعض الفنادق العائمة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بالإضافة إلى تفقده لمعبدي إسنا والطود.