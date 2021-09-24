سوزان نجم الدين لـ «الوطن» عن أنباء زواجها ومرضها: مش هسيب اللي نشرهم

تصدر اسم الفنانة السورية سوزان نجم الدين محركات البحث، بعد تداول أنباء عن زواجها من مرافقها الشخصي، إثر انتشار صورتين لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتشرت أنباء أخرى عن تعرض «نجم الدين» لوعكة صحية استدعت نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وقالت سوزان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها لن تتواني عن الوصول لمصدر هاتين الشائعتين، حيث أنها فتحت خط اتصال مع محاميها الخاص لبحث إمكانية التعرف على مروجيها، مضيفة أنها كانت تعتزم عدم الرد على شائعة زواجها، ولكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع.

قصة الصور المتداولة لسوزان نجم الدين مع مرافقها الشخصي

وأوضحت «نجم الدين» أن الصور المتداولة تعود إلى 4 أعوام مضت، وتحديداً عند مشاركتها في الرحلة البحرية «ستارز أون بورد»، حيث التقته حينها ولم تلتقيه من بعدها في أي فعالية فنية، لافتة إلى أنها تفاجئت بتلك الشائعة وانتشار الصور بشكل مكثف، بحسب قولها.

وشددت سوزان نجم الدين على أنها لن تخفي خبر زواجها حال حدوثه، وسُتعلنه بنفسها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبسؤالها عن شائعة تعرضها لأزمة صحية، ردت قائلة: «أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، ولكني فوجئت بمئات الرسائل على هاتفي للاطمئنان عليّ، بخاصة وأن الأنباء المتداولة زعمت نقلي للمستشفى، إلا أنني أعود وأؤكد أن كل ما أثير في هذا الشأن شائعات لا أعلم الهدف منها إلى الآن.

مسلسل «بيوت من ورق»

يذكر أن سوزان نجم الدين مشغولة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد «بيوت من ورق» في لبنان، ويشاركها البطولة كل من طوني عيسى، يوسف الخال، جيني أسبر، يزن السيد، دانا جبر، وكوكبة من النجوم، من إخراج أسامة شهاب الحمد.