تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرومي: فحوصاتها إيجابية

تصدرت الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي اهتمام قطاع كبير من الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، ذلك بعد ما تعرضت لوعكة صحية على المسرح كادت أن تفقدها توازنها، خلال حفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي

وكشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية، تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرومي، قائلا إنها بصحة جيدة وجاءت جميع فحوصتها الطبية التي أجرتها بعد الحفل إيجابية، مما يؤكد أن ما حدث في الحفل مجرد شيء عرضي نتيجة الإرهاق وعدم تناولها الطعام، مشيرا أنها عادت بالفعل إلى لبنان.

ماجدة الرومي تكشف سبب وعكتها الصحية: «الفستان الأسود»

وحرصت الفنانة ماجدة الرومي بنفسها على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، وكشفت تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وذلك في لقاء مع قناة «الشرق» السعودية، وقالت إنها لم تفقد وعيها على المسرح، ولكن كان مجرد فقدان توازن للحظات.

وأرجعت ماجدة الرومي سبب الوعكة الصحية وانخفاض ضغط الدم، لعدم تناولها الطعام لمدة طويلة قاربت الـ 32 ساعة قبل موعد الحفل، وذلك لرغبتها في أن تناسب الفستان الذي اختارته للظهور في الحفل والذي كان ضيقا بعض الشيء، موضحة: «الفستان كان ضيقًا جدًا، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل».

وأضافت: «الطقس كان حارًا جداً والإضاءة قوية وأنا من دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن، وكل ده عشان أظهر بدون كرش أو بطن، لكنني أعترف أنها غلطة ولن أكررها أبدًا».

وفقدت الفنانة ماجدة الرومي توزانها على المسرح أثناء غنائها في حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب في توقف الحفل لمدة قاربت الـ 10 دقائق، حتى عادت الفنانة اللبنانية لاستكمال الحفل بعد تناولها كوب مياه بالسكر.