ماجدة الرومي تطمئن جمهورها بصورة وتدوينة: «حبكم هو طاقتي»

طمأنت الفنانة ماجدة الرومي جمهورها على حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح في الأردن، مساء أمس الأربعاء، وهو ما آثار قلق محبيها في جميع أنحاء الوطن العربي، بالرغم من عودتها لاستكمال الحفل مرة أخرى.

ووجهت ماجدة الرومي رسالة لجمهورها في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «وهكذا عُدتُ إليكم لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم، حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي، معكم يحلو مشواري»، وتابعت: «محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم، دمتم بخير وصحة وسلام».

بينما نشر عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها صورة برفقتها صباح اليوم، لطمأنة جمهورها على صحتها، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، معلقا: «أجمل صباح».

ماجدة الرومي تخضع لفحوصات طبية بعد سقوطها على مسرح «جرش»

وخضعت الفنانة ماجدة الرومي لعدد من الفحوصات الطبية بعد الوعكة التي تعرضت لها مساء أمس الأربعاء، أثناء إحياء حفل افتتاح مهرجان «جرش» في الأردن، حيث كادت أن تسقط على المسرح بعد فقدانها الوعي بسبب انخفاض ضغط الدم نتيجة الإرهاق الذي تعرضت له طوال اليوم خلال البروفات الخاصة بالحفل، بالإضافة إلى عدم تناولها الطعام، ومن المقرر أن تعود إلى لبنان غدًا، وفقًا لما كشفه أحد المصادر المقربة من الفنانة اللبنانية.

وحرص عدد كبير من نجوم الوطن العربي على الاطمئنان على صحة الفنانة ماجدة الرومي من بينهم الفنانة يسرا، والمطربة الإماراتية أحلام، بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين اللبنانين، حتى تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

ماجدة الرومي تعود إلى لبنان يوم الجمعة

وكشف الإعلامي اللبناني جمال فياض في تدوينه عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «هاتفت السيدة ماجده الرومي منذ قليل، وهي بخير واستعادت عافيتها تمامًا، والذي حصل معها على مسرح جرش كان مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروفات».

وأضاف: «وهي الآن بخير وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق، وتعود إلى بيروت يوم الجمعة بإذن الله».