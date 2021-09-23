مصدر يكشف موعد عودة ماجدة الرومي إلى لبنان.. وتطورات حالتها الصحية

تصدر البحث عن الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي بعد سقوطها على المسرح في الأردن، أمس الأربعاء، محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد فقدان توازنها على المسرح أثناء الغناء بشكل ملحوظ بسبب انخفاض ضغط الدم، مما أدى إلى توقف الحفل لدقائق قبل أن تعود لاستكماله مرة أخرى.

كشف أحد المصادر المقربة من الفنانة اللبنانية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي بعد سقوطها المسرح، قائلا إنها من المقرر أن تخضع لعدد من الفحوصات الروتينية صباح اليوم الخميس، للاطمئنان على صحتها بعد الوعكة الصحية المفاجئة لها على المسرح، وذلك قبل أن تعود إلى لبنان غدا الجمعة.

شقيق ماجدة الرومي عن حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح: «بألف خير»

بينما قال عوض الرومي، شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، إنها الآن بحالة صحية جيدة حيث إن الأمر لم يتعدى انخفاض ضغط الدم بسبب الإرهاق الذي تعرضت له طوال اليوم خلال البروفات ومتابعة التجهيزات الخاصة بالحفل، مؤكدا أنها «بألف خير»، وفقا لما نشره موقع «النهار» اللبناني.

القصة الكاملة لسقوط ماجدة الرومي على المسرح في الأردن

وكانت تعرضت ماجدة الرومي بعد ما يقرب من ساعة من صعودها على المسرح في حفل افتتاح مهرجان «جرش» بالأردن، لانخفاض في ضغط الدم والسكر أثناء غنائها، وكادت أن تفقد توازنها على المسرح قبل أن يلحقها العازفين ويساعدوها على مغادرة المسرح.

وتوقف الحفل لمدة قاربت الـ 10 دقائق عزفت الفرقة فيهم موسيقى عدد من أغانيها، قبل أن تعود ماجدة الرومي مجددا لاستكمال الحفل الغنائي، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتقدم بعد ذلك باقة من أشهر أعمالها الغنائية.

ووجهت ماجدة الرومي رسالة إلى الشعب الأردني في بداية الحفل، قائلة أنها عادت إلى «جرش» لتغني للحياة والحب من جديد، متمنية من الله أن يديم الفرح والأمن والمحبة في الأردن والوطن العربي، وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.