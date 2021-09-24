خطة عمل مجلسي النواب والشيوخ في أولى جلسات انعقادهما

يستعد البرلمان المصري، بغرفتيه «النواب والشيوخ»، إلى الانعقاد بموجب قراري رئيس الجمهورية، اللذين تم نشرهما في الجريدة الرسمية اليوم، برقمي 418 و419، بدعوة المجلسين للانعقاد في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني. ووفقا لهذا القرار يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني يوم السبت 2 أكتوبر، كما يفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أولى جلسات الانعقاد للمجلس في دور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.

انعقاد غرفتي البرلمان في الأسبوع الأول من أكتوبر

وبذلك يكون انعقاد غرفتي البرلمان في الأسبوع الأول من أكتوبر، وتشهد الجلسة الأولى لكلا المجلسين، وفقا لقانوني اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة كل مجلس للانعقاد.

انتخاب رئيس المجلس والوكيلين

ووفقا للائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، لا يوجد انتخابات لهيئة مكتب المجلس. وينتخب كلا من المجلسين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

ووفقا للائحة الداخلية لكلا المجلسين، يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

انتخابات اللجان النوعية

ويشهد كلا من مجلسي النواب والشيوخ، الدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، ويتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

قوائم الترشح لهيئات مكاتب اللجان النوعية

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتُعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

تشكيل اللجان البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ

وتشهد 25 لجنة برلمانية بمجلس النواب، انتخابات على هيئات مكاتبها لانتخاب كل من رئيس ووكيلين وأمين السر، كما تشهد 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ انتخابات على هيئات مكاتبها لانتخاب كل من رئيس ووكيلين وأمين السر.

تنظيم أعمال المجلس وواجبات الأعضاء

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، عمل المجلسين وكيفية ممارستهما لاختصاصاتهما، والمحافظة على النظام داخلهما، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء فيهما، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.