مجلس النواب ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوي

نكس مجلس النواب العلم، من أعلى مقر المجلس اليوم، حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك جاء عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، حتى الخميس 23 سبتمبر 2021.

رئيس مجلس النواب ينعى المشير طنطاوي

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى شارك في مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها، هي الأخطر أثرا، والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة، أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

السيسي ناعيا المشير طنطاوي: فقدت أبا ومعلما

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، إنّه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر».

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع طويل مع المرض.