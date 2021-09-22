بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في السوق المحلي، لتصبح بذلك عند نفس الأسعار منذ أكثر من 6 أسابيع، بسبب زيادة المعروض، وانخفاض أسعار العلف ليتراوح سعر الطن بين 7900 و8100 جنيه، وهو من الأسباب الرئيسية لاستقرار الدواجن.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء وفق عبدالعزيز السيد في حديثه لـ«الوطن»، بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، لنحو 41 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي فتُباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم، في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

جاء سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، نحو 55 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البط لنحو 37 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا، بينما استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.

وسجل الكيلو الواحد من الأوراك نحو 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 39.5 جنيه، والدواجن البلدي اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء إلى نحو 23 جنيهًا، بينما الشيش طاووك وصل لنحو 52 جنيهًا.