بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في مصر

واصلت أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها، الحفاظ على أسعارها دون تغيير منذ فترة كبيرة نظرا لتوافر المعروض وانخفاض مدخلات الإنتاج في المزارع، حيث تراجعت أسعار العلف.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء وفق عبدالعزيز السيد في حديثه لـ«الوطن»، بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم عند نحو 39.5 جنيه.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم نحو 55 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 29 جنيهًا.

- استقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم عند 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم لنحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الثلاثاء، نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط، اليوم إلى 37 جنيهًا.