بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على البحث عن أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية المختلفة، واستقرت بورصة الدواجن في السوق المحلي، لتصبح عند نفس السعر الذي وصلت إليه منذ أكثر من 6 أسابيع، بسبب زيادة المعروض، وانخفاض أسعار العلف ليتراوح سعر الطن بين 7900 و8100 جنيه، وهو من الأسباب الرئيسية لاستقرار الدواجن.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، ليصبح السعر الذي تصل به إلى المستهلك 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة.

وأوضح السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة يصل إلى 41 جنيهًا اليوم الجمعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي فتُباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الكيلو الواحد من الأوراك من الدواجن نحو 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 39.5 جنيه، والدواجن البلدي اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء إلى نحو 23 جنيهًا، بينما الشيش طاووك وصل لنحو 52 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم لنحو 55 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البط لنحو 37 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا، بينما استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.