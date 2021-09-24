كواليس صورة ياسمين عبد العزيز مع طبيبين في سويسرا: «كانت عايزة تشكرهم»

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز كواليس الصورة التي نشرتها الأخيرة رفقة طبيبين من سويسرا عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور لها منذ تعرضها لأزمة صحية في يوليو الماضي.

وقال المصدر لـ «الوطن» إن «ياسمين» التقطت هذه الصورة مع الطبيبين بعد تعافيها من أزمتها الصحية بشكل كامل، حيث طلبت التقاط الصورة معهما كنوع من الامتنان لمجهودهما معها في محنتها الصحية، مضيفا أنها حينها كانت في طريق خروجها من المستشفى التي كانت تعالج فيها هناك.

عودة ياسمين عبدالعزيز إلى مصر بعد تعافيها

وعادت ياسمين عبدالعزيز إلى مصر، مساء أمس الخميس قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية، حيث إنها من المقرر أن تقضي فترة نقاهة خلال الأيام المقبلة، وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني من جديد.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها تعافت بشكل نهائي من الأزمة الصحية التي ألمت بها، حيث شكر الجمهور وكل من دعمهما في هذه المحنة، بحسب وصفه.

ولم تمر ساعات علي وصول ياسمين عبد العزيز لمصر حتى سارعت بنشر صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا لتعلن توديعها لهذه الفترة الصعبة من حياتها، خاصة أنها وضعت علامة «مع السلامة» علي الصورة.

مسلسل «اللي مالوش كبير»

وكان مسلسل «اللي مالوش كبير» بمثابة آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في الدراما التليفزيونية، وشاركها أحمد العوضي البطولة، وحاز العمل علي إعجاب الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.