أحمد العوضي عن عودة ياسمين عبدالعزيز لمصر: تعافت بشكل كامل

انفردت «الوطن» بنبأ عودة ياسمين عبدالعزيز إلي مصر، مساء أمس الخميس، قادمة من سويسرا، بعد استكمالها لرحلة علاجها هناك رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تعرضها لمضاعفات جراء العملية الجراحية التي أجرتها داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال العوضي في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عودة ياسمين عبدالعزيز إلى منزلها كانت مساء أمس الخميس، وذلك بعد تعافيها بشكل كامل من الأزمة الصحية التي ألمت بها، مضيفاً أنه يتوجه بالشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها في هذه المحنة الصحية.

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وتعود بداية الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز إلي شهر يوليو الماضي، وتحديداً يوم 18 من الشهر نفسه حين أعلن العوضي خضوع زوجته لعملية جراحية عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، حيث كتب: الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك علي كل شيء، اللهم أرفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

وأثار هذا المنشور قلق محبي ياسمين عبدالعزيز في ظل عدم إعلان أحمد العوضي عن طبيعة الجراحة التي أجرتها، ولكنه زاد من حالة القلق بمنشور آخر تضرع فيه إلي الله بأن يُنجي زوجته مما هي فيه، وطالبها باستعادة عافيتها لأنه لن يتمكن من العيش بدونها.

وقضت ياسمين عبدالعزيز بضعة أيام داخل المستشفى قبل أن تغادرها وتعود إلي منزلها، ولكنها سافرت بعدها إلي سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، حيث تعذر سفر العوضي معها لعدم حصوله علي تأشيرة السفر، ولكنه لحق بها بعدها بأيام بعد تمكنه من الحصول علي التأشيرة.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.