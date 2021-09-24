ياسمين عبدالعزيز تنشر أول فيديو من شرفة منزلها عقب عودتها للقاهرة

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، اليوم الجمعة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

وجاء نشر «ياسمين»، للمقطع عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام»، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة «وداعا» في إشارة منها إلى تعافيها من أزمتها الصحية.

وكانت «الوطن»، قد انفردت بخبر عودة ياسمين عبدالعزيز للقاهرة، مساء أمس الخميس، بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع، حيث رافقها هناك زوجها الفنان أحمد العوضي.

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمنشور كتبه الفنان أحمد العوضي عن خضوع زوجته لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه سرعان ما وجه لها رسالة مؤثرة عكست تعرضها لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث طالبها بالنهوض واستعادة عافيتها من جديد، لإنه لن يتمكن من العيش بدونها.