نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز بشفائها: نورتي مصر

هنأ عدد من نجوم الفن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعودتها إلى مصر مجددًا، بعد رحلة علاج في الخارج، بسبب الأزمة الصحية التي ألمّت بها قبل منتصف شهر يوليو الماضي، واستدعت نقلها لأحد المستشفيات وقتها وحجزها بغرفة العناية المركزة، حتى قررت السفر إلى سويسرا قبل نهاية شهر أغسطس الماضي لاستكمال رحلة علاجها.

ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها مع الأطباء المعالجين

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أول صورة لها من داخل المستشفى السويسري التي كانت تتلقى فيها العلاج مع اثنين من أطباءها المعالجين، موجهة لهم الشكر، مضيفة: «الحمد لله الذي شفانا وعافانا».

نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز بعودتها

وانهالت التعليقات على صورة ياسمين عبدالعزيز، بصحبة أطبائها المعالجين، حيث حرص عدد كبير من المتابعين على تهنئتها بالشفاء وعودتها لمصر، كذلك عدد من نجوم الفن، تفاعلوا مع صورتها، من بينهم صديقتها الفنانة منى زكي، التي علقّت: «ألف حمد وشكر»، وقالت كندة علوش: «ألف ألف الحمد لله حبيبتي»، وكتبت نجمة الجماهير نادية الجندي «حمد لله على سلامتك يا حبيبتي نورتي مصر»، وعلقّت دنيا ماهر بقولها «حمد لله على سلامتك يا جميلة».

كما انهالت التعليقات من الفنانين عبر حساب ياسمين عبدالعزيز بـ«فيس بوك»، حيث نشرت نفس صورتها مع أطبائها الأجانب المعالجين لها، فكتبت الفنانة ريهام عبدالغفور: «ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبة قلبي وحبيبة الكل».

وحرص وائل عبدالعزيز، شقيق «ياسمين» على التعليق بصورة شقيقته مع وضع خرزة زرقاء بقوله: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».