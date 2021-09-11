خطأ طبي وشائعات وسفر.. تفاصيل 60 يوما رحلة علاج ياسمين عبدالعزيز

حالة من السعادة انتشرت في الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا، بعد إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها تتحسن وستعود قريبا.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل رحلة مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي استغرقت ما يقرب من 60 يوما شهدت العديد من الأحداث والشائعات.

تفاصيل مرض ياسمين عبدالعزيز

في 17 يوليو الماضي، فاجأ الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» الجمهور بتعرض زوجته ياسمين عبدالعزيز لأزمة صحية، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب «العوضي»، حينها قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وأكمل: «أنا عاوزك تبقي كويسة، وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان بأخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».

خطأ طبي يتسبب في تدهور الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج،ولكنها سافرت بصحبة صديقتها ولم يستطيع زوجها أحمد العوضي السفر معها بسبب انتظاره انتهاء إجراءات السفر الخاصه به.

شائعة انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وبعد سفر «ياسمين» الي سويسرا لاستكمال رحلة علاجها برفقة صديقتها دون زوجها أحمد العوضي، ترددت العديد من الشائعات بشأن انفصالهما، ليظهر الأخير وينفي ذلك من خلال عدد من التصريحات الصحفية، مؤكدا أن سبب عدم سفره مع زوجته هي إجراءات السفر التي أخرته، لينهي هذه الإجراءات بعد أسبوع من سفر ياسمين ليلحق بها إلى سويسرا.

شائعة وفاة ياسمين عبدالعزيز

بعد سفر أحمد العوضي، ترددت شائعات أن الفنانة حالتها خطر لذلك سافر لها، لتنتشر بعد أيام قليلة على عددٍ من المواقع شائعة وفاتها، ليكذب شقيقها وائل عبدالعزيز ذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا قائلا «حسبي الله ونعم الوكيل.. ياسمين بخير».

بدء تعافي ياسمين عبدالعزيز

خلال الساعات الماضية الأخيرة، فاجأت ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بخبر تعافيها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

لتختتم قائلة «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».