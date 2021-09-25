مخالفات بناء خارج الحيز العمراني يجوز التصالح بشأنها.. اعرفها

تواصل المحافظات العمل على فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء بواسطة اللجان الفنية التى تتبع نقابة المهندسين، وذلك للبت فى طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، وتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 خلال الفترة المقبلة، وإنهاء مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وضبط العمران.

التصالح خارج الحيز العمرانى

وأشار قانون التصالح إلى أن المباني خارج الحيز العمراني يتم التصالح عليها حتي تاريخ 22-7-2017 طبقا للتصوير الجوي أو محاضر المخالفات أو إيصالات تركيب المرافق، أما المباني داخل الحيز العمراني يتم التصالح عليها قبل تاریخ 8-4-2019، وهو تاريخ صدور القانون رقم 17 في سنه 2019، وهناك 4 حالات يجوز التصالح عليها للمخالفات خارج الحيز العمراني، وهناك 3 حالات قانونية يمكن من خلالها البناء خارج الأحوزة السكنية، على الرغم من أن القانون الصادر برقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، حظر عدم السماح بإقامة المشروعات خارج الأحوزة العمرانية، والحالات المستثناة من هذا القرار، ويجوز التصالح عليها في مخالفات البناء وهى:

حالات يجوز التصالح بشأنها

-الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. يجوز التصالح في مخالفات البناء بشأنها.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.