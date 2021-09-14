تستهدف 16 ألف مبني.. إنطلاق الموجة 18 لإزالة مخالفات البناء بالمحافظات

أكدت وزرا ة التنمية المحلية، انطلاق حملات مكبرة بمختلف المحافظات أمس الاثنين لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة اشكال التعديات.

وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، مشيرا إلى عدم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

مواعيد الموجه 18 لإزالة التعديات

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى من الموجة الـ18 بدأت من أمس الاثنين حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل وحتى 26 نوفمبر مشيرا إلى التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات .

تقارير يومية لرئيس الوزراء وتطبيق القانون بحزم

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

غرف عمليات بكل محافظة

وأعلن شعراوى عن إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ماتم تنفيذه.

وأوضح أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف ازالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.

وطالب الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة اية تعديات فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأكد أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات ، مؤكداً قيام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الاوقات .

وأضاف أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم ، مضيفاً أن هناك جدول زمنى لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية ، مشدداً على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون .

وأشار إلى أن الموجة 18 نجحت فى اليوم الأول لها أمس الإثنين فى إزالة 439 حالة مبانى بمساحة 83398 و 365 حالة زراعة بمساحة 720 فدان وذلك فى 25 محافظة .