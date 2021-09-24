دينا تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب بعد ظهورها به على «إنستجرام»

كشفت الفنانة دينا، عن حقيقة ارتدائها الحجاب، في صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، مؤكدة أن الصورة مجرد دعاية لمسلسل «السيدة زينب» الذي تشارك في بطولته، مشيرة إلى حماسها الشديد لقرب عرض المسلسل، الذي من المقرر أن يُعرض مع نهاية العام الجاري بعد عدة أشهر من تصويره.

دينا: مسلسل «السيدة زينب» جديد ولم يُقدم مثله من قبل

وقالت دينا، إن المسلسل جديد وغريب عن المعتاد بالدراما المصرية، ولم يُقدم مثله من قبل، وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فريق العمل المرافق لها في المسلسل تميزه الموهبة الكبيرة والروح الطيبة، وذلك ظهر على الكاميرات وسيلاحظه المشاهدين حين ما يتم عرض المسلسل.

دينا: الحجاب دعاية للمسلسل ومستحيل أرتديه في الحقيقة

أما عن ارتدائها النقاب أو الحجاب، مثلما نشرت صور على «إنستجرام»، فقالت دينا «هذه دعاية للمسلسل وأنه من المستحيل أن أرتدي في الحقيقة نقاب أو حجاب، وأقول للجمهور على الصور: انتظروني، فذلك نوع من أنواع الدعاية لا أكثر ولا أقل».

كما أوضحت دينا أن الشخصية التي تلعبها أحد أركانها هي «الحجاب والنقاب».

وعن المسلسل وقصته، فقالت إنه يتحدث عن حي السيدة زينب، وليس شخصية السيدة زينب كما قالت بعض المواقع الإخبارية.

مسلسل «السيدة زينب» بطولة سوسن وبدر ودينا

مسلسل «السيدة زينب» من بطولة سوسن بدر، أحمد وفيق، لبني ونس، فراس سعيد، أشرف عبد الغفور، محمود عبد المغني، حجاج عبد العظيم، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، محمد يونس، حسام داغر، سامية طرابلسي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن دينا تنتظر أيضا عرض فيلم «سقراط ونبيلة» بمصر الذي يجمعها بكل من أشرف عبد الباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد جمعة، كريم مغاوري، محمد فهيم، فادي أشرف، ملك ياسر ، من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

كانت دينا قد أبدت سعادتها بالردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في الفيلم الذي انطلق عرضه في دولة الإمارات العربية، خاصة وأنها جسدت دور «شيف» لأول مرة في مشوارها، مؤكدة أنها استمتعت بتجسيدها لهذه الشخصية المختلفة عن سابق أدوارها.