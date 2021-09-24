سعر ومواصفات السيارة «شيري تيجو 7 برو موديل 2022»

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الألمانية «شيري الصينية»، عن طرح قائمة أسعار السيارة الجديد «شيري تيجو 7 برو» موديل العام الجديد 2022، داخل السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية.

مواصفات «شيري تيجو 7 برو موديل 2022»

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة أسعار فئات السيارة «شيري تيجو 7 برو موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، كالتالي:

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

- وجاءت الأسعار كالتالي: «الفئة الأولى بسعر 350 ألف جنيه. الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه».

- وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 اكتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 154 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، كن طرازCVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4500 ملم الطول، 1842 ملم العرض، 1746 ملم الارتفاع، و2670 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 475 لتر.

وسائل الأمان والتجهيزات بالسيارة

- تتمتع السيارة بإضاءة استثنائية حيث زودت بمصابيح نهارية DRL LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح توقف عالية HMSL LED، كما يتطابق المصباح النهاري (DRL) الفريد من نوعه على شكل زعنفة القرش مع الوجه الأمامي، ويكون المصباح المزدوج المزود بوحدات مصفوفة LED إضاءة أكثر إشراقا.

- وتدعم السيارة بدء تشغيل السيارة تلقائيا عن طريق المفتاح الذكي، وبلمسة واحدة (تشغيل/ إيقاف).

- إمكانية ضبط عجلة القيادة 4 اتجاهات، وسخانات الزجاج الخلفي، ومقاعد جلدية، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيا، وشاشة ذكية ملونة 7 بوصات للعدادات، وشاشة ملونة 10 بوصة للمعلومات والترفيه بالإضافة الى Apple car play and Android Auto، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، وزر التشغيل والإيقاف الذكي، وإمكانية الدخول بدون مفتاح، مع إمكانية الفتح والإغلاق التلقائي للنوافذ، والفتح والإغلاق التلقائي لفتحة السقف، مع إمكانية بدء تشغيل المحرك والتكييف اوتوماتيك ، مع باب خلفي كهربائي، وشاحن لاسلكي.

- وعلى صعيد الأمان تم تجهيز السيارة ب 6 وسائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد هوائية جانبية أمامية وأخرى ستائرية، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام مساعدة الفرامل BAS، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ومكابح الانتظار الإلكترونية EPB، إلى جانب خواص التعليق التلقائي، وتذكير السائق بالإرهاق.