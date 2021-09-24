السياحة تروج لـ قنا بفيديو قصير ضمن حملة «محافظة كل يوم»

نشرت وزارة السياحة والآثار، فيديو ترويجي قصير على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة قنا.

يأتي ذلك استكمالا للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة 27 يوما بواقع محافظة كل يوم، احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة قنا تشتهر بالعديد من المقومات السياحية

وتقع محافظة قنا على نهر النيل، وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية والمواقع الأثرية، منها معبد دندرة، الذي يُعد من أجمل المعابد، وقفط، ونقادة وهي من أهم مواقع عصور ما قبل التاريخ، وإليها تنتمي حضارتي نقادة الأولى والثانية.

ومن أشهر المعالم الإسلامية في المحافظة مسجد عبد الرحيم القنائي.