في يوم السياحة العالمي.. عروض شعبية وهدايا للسياح بالأقصر

استعداداً للاحتفال بيوم السياحة العالمي، عقد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم الاستعدادات التي تجريها محافظة الأقصر في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، بحضور عدد من القيادات التنفذية بالمحافظة.

احتفالية كبرى بيوم السياحة العالمي

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الأقصر، قبل قليل، سيتم تنظيم احتفالية كبيرة داخل ساحة معابد الكرنك، يوم الإثنين القادم، الذي يُوافق 27 سبتمبر، على أن يتضمن الحفل إقامة عروض شعبية وكرنفالية، حيث تبدأ هذه العروض فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة 11:00 ظهر نفس اليوم، وتتضمن الاحتفالية عروضاً لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وسط حضور العديد من السيُاح من مختلف الجنسيات.

عروض فولكلورية بالزي الفرعوني

وأوضح نائب محافظ الأقصر أن احتفال العام الحالي يتميز بأنه سيكون له طابع خاص ومميز، حيث يتضمن مشاركة تلاميذ المدارس بعدة عروض غنائية، إضافة إلى عروض فولكلورية بالزى الفرعوني، كما تتضمن الاحتفالية عروضاً موسيقية متنوعة، ويصاحب تلك العروض طابور من حملة الأعلام من تلاميذ المدارس، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن فرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة بندر الأقصر، وكذلك مديرية التربية والتعليم، وممثلي الصوت والضوء، وكذلك إدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، فضلاً عن هيئة تنشيط السياحة.

هدايا تذكارية للسيُاح في الحفل

وأكد نائب محافظ الأقصر على توجيه الدعوة لجميع السائحين المقيمين بمحافظة الأقصر، بهدف المشاركة فى يوم السياحة العالمي والاحتفال المتميز، كما يتم في هذه الاحتفالية استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر في ذلك اليوم، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال السياح في مدخل معبد الكرنك، بالورود والهدايا التذكارية.