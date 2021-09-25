10 معلومات عن محطة مياه التشيكي بحي شرق أسيوط.. بتكلفة 242 مليونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الجمعة، أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط، بتكلفة 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، و«الوطن»، تبرز جميع المعلومات عن المحطة في نقاط:

1- بدأت أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة فى 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد تعدد شكاوى أهالى منطقة قسم شرطة ثان أسيوط من ضعف المياه وانقطاعها المتكرر.

2- في أبريل 2018، وضع المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط آنذاك، حجر الأساس لإحلال وتجديد المحطة لخدمة منطقة غرب وشرق مدينة أسيوط ومنطقة عرب المدابغ بطاقة تصميمية 600 ل/ث، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.

3- فى ديسمبر 2019، تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للإحلال والتجديد وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط آنذاك، أخذ عينات من آبار المياه الارتوازية بالمحطة لتحليلها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات، كما تابع أقسام المحطة وقسم الطلمبات الارتوازية.

4- محافظ أسيوط الحالى اللواء عصام سعد، وجه خلال جولة ميدانية سابقة، بتطوير سور المحطة وتوسعة الشارع المواجه لها ليتماشى مع تطوير كورنيش النيل، وذلك تحت إشراف لجنة متخصصة لخلق بيئة بصرية جمالية لشوارع وواجهات المحافظة وعودتها لشكلها الجمالي مرة أخرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق.

5- تم إنشاء ممشى أهل مصر بشارع كورنيش النيل بحي شرق والذي نفذته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بجوار سور محطة مياه التشيكي المرشحة بمنطقة شرق أسيوط، ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.

6- تفقد المحافظ أمس، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي واستمع لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث، إلى 600لتر/ث، طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية.

7- تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة، فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ، للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي.

8- تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء بالإضافة إلى تنفيذ مبنى إداري ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل (العضوية، غير العضوية، الميكروبيولوجية) ويمثل المرجعية الرئيسية لجميع معامل الشركة من خلال العينات التي تصل إليه من جميع المحطات والشبكات بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع المعامل والجودة (المرافق - الشبكات - الخزانات - ضبط وتأكيد الجودة).

9- أكد محافظ أسيوط على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها مشددًا على بذل المزيد من الجهد والإسراع للإنتهاء من كافه الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.