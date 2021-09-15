محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة مرشحات مياه «ساحل سليم – البداري»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ توسعات محطة مرشحات مياه «ساحل سليم والبداري»، بقرية تل زايد بمركز البداري، والتى يجرى العمل بها بطاقة انتاجية 34 ألف م3/ يوم، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة القديمة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد حسن رئس مركز ومدينة البداري، وممثلو الشركة المنفذة للمشروع.

تنفيذ التوسعات بـ400 مليون جنيه

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية ضمن توسعات محطة مرشحات مياه «ساحل سليم – البداري»، والتي يجرى العمل بها بطاقة إنتاجية 34 ألف م3/ يوم، إضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة القديمة التي تعمل بطاقة 68 ألف م3/ يوم، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروعين بلغت 400 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد صلاح للأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحطة، وتابع معدلات التنفيذ، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والخطة الزمنية المحددة للتنفيذ .

والتقى المحافظ خلال زيارة المحطة العاملين بها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لإنهاء الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم المشروعات التنموية في كل القطاعات، خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.