كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها العرفي في بنها

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية وقسم شرطة أول بنها من كشف غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، حيث تبين أن زوجها «العرفي» وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها، ودفنها بمعاونة آخرين في مقابر الصدقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

النيابة تحبس قاتل زوجته العرفية ببنها وشريكيه

ألقي القبض على المتهم بـ قتل زوجته وشريكيه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وشريكيه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية من الطب الشرعي والاستعلام عن أهل المتوفاة لعدم الاستدلال عليهم.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء المدعوة «م ف ا»، 25 عاما، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.

فريق بحث جنائي يكشف تفاصيل مقتل زوجة بنها

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين أن زوجها المدعو «ر س»، بائع متجول، بضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، واستعان المتهم على إثر ذلك بشقيقه وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنوها.

مفاجأة.. القتيلة هاربة من أهلها ومتزوجة من المتهم عرفيا

تبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة يسكنان بمنشية النور في بنها، وأنهما متزوجان عرفيا، وهي هاربة من أهلها وهو سيئ السمعة ودائم التعدي عليها بالضرب وأنها ماتت خلال اعتدائه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، تم ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكد الزوج أنه لم يقصد التعدي عليها بعنف وأنها كانت دائمة الشجار معه وأمرت النيابة بحبس المتهمين.