إصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بطرق البحر الأحمر

أصيب، اليوم الجمعة، 11 شخصا في حادثين منفصلين بطرق البحر الأحمر، أحدهما في طريق رأس غارب الغردقة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص َتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، و الحادث الثاني بإحدى الطرق الجبلية التابعة لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفى الشلاتين لتلقي العلاج، وتم عمل المحاضر اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

إصابة 6 أشخاص في حادث بطريق رأس غارب الغردقة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق جبلي في الشلاتين

وفي نفس السياق تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار آخر اليوم الجمعة بانقلاب سيارة ربع نقل بأحد الطرق الجبلية المؤدية إلى قرية «ابرق» بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثة شاب غرق في شواطئ الغردقة

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الغردقة من تمكن الغطاسين من انتشال جثة شاب يدعى «مكاريوس. م» غرق بشاطئ فلفلة جنوب مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتم استدعاء سيارة إسعاف وطبيب الصحة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.