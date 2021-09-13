بدء فعاليات مشروع «صقر 84» لمجابهة الأزمات والكوارث في البحر الأحمر

بدأت محافظة البحر الأحمر فعاليات مشروع «صقر 84»، لمجابهة الأزمات والكوارث بمدن المحافظة، اليوم، باصطفاف المعدات والسيارات بالاشتراك مع أجهزة مجلس المدينة وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والصحة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

اصطفاف معدات مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر

في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شهد اللواء حامد أحمد، رئيس المدينة، اصطفاف جميع معدات مجلس المدينة بالاشتراك مع معدات شركات البترول ضمن مشروع «صقر 84»، لمجابهة الكوارث والأزمات.

الغردقة تنفذ مناورة مشروع صقر 84 لمجابهة الكوارث

وفي مدينة الغردقة نفذت أجهزة المدينة مناورة مشروع صقر 84 لمجابهة الكوارث والأزمات بقيادة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة من خلال التدريب على مواجهة الأزمات والكوارث خلال فصل الشتاء بنطاق المدينة.

محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى

من جانبه، وجّه اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر، إلى رفع درجة الاستعداد لمجابهة الكوارث والأزمات واصطفاف جميع السيارات والمعدات المشاركة في المناورة للوقوف على مدى جاهزيتها استعدادا لموسم الشتاء.

إخلاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة القصير من الموظفين

وفي مدينة القصير شهد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، تنفيذ سيناريو عملية إخلاء مبنى الوحدة المحلية من الموظفين ونقلهم إلى مكان آمن، وذلك ضمن خطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 84».

وأكد رئيس مدينة القصير أهمية تطوير الأداء والاستعداد المبكر لأية أزمات، مشيرًا إلى أن التجارب تأتي ضمن سلسلة الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الخاصة بحماية الأرواح والممتلكات وزيادة الوعي، شاكرًا جميع المشاركين على تعاونهم فى الخطة.