تزايد البحث عبر محركات شبكات الإنترنت المختلفة، حول كيفية التقديم للجامعات الأهلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، وتنشر «الوطن» رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.

وأعلن مكتب تنسيق القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية، الذي يتم عبر تنسيق إلكتروني تماما، مد فترة التقديم الإلكتروني لتلك الجامعات حتى يوم الثلاثاء المقبل، ليتم غلق التقديم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2021 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

وتضم قائمة الجامعات الأهلية، الممكن الانضمام لها عبر «التنسيق الإلكتروني»، كلاً من جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة.

وأتاح مكتب القبول الإلكتروني في الجامعات الأهلية التقدم للجامعات آنفة الذكر عبر هذا الرابط.

ويحق لجميع الطلاب تسجيل رغباتهم على هذا الرابط، سواء طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول أو الثاني، وطلاب الثانوية العامة الناجحين خلال العام الماضي أيضا، وطلاب الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة.

ويُتاح للطلاب، وفق بيان صحفي صادر عن «مكتب القبول الإلكتروني»، أن يضيفوا رغباتهم أو يعدلوها أو يحذفوها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

اختبارات إلكترونية موحدة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية يومي 3 و4 أكتوبر

ومن المُقرر أن يخضع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية ممن لم يؤدوا اختباراتها إلى اختبارات إلكترونية موحدة يومي 3 و4 أكتوبر المقبلين، الموافقين يومي الأحد والاثنين.

وسيتم إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني للناجحين في الجامعات الأهلية كنتيجة نهائية يوم 5 أكتوبر المقبل، للمتقدمين من الناجحين في الدور الثاني أو ممن لم يسجلوا رغباتهم من قبل.

وسيعمل مكتب التنسيق على التواصل مع الطلاب ممن لم يكملوا متطلبات التقدم عبر البريد الإلكتروني المسجل به الطالب، أو حسابهم على «موقع القبول»، لينفذ الطالب التعليمات الواردة له.