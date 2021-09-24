مجدي بدران عن انتشار حمى قاتلة في الهند: ليس لها علاقة بـ«كورونا»

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الحمى المنتشرة بين الأطفال، وتؤدي إلى الوفاة في الهند، ليس لها أي علاقة بفيروس كورونا المستجد، ولكننا في مصر وضعنا مختلف، لأنهم لديهم تكدسًا بشريًا رهيبًا، وسوء تغذية كبير، ولديهم تجاهلا وجهل بالإجراءات الوقائية أمام أغلب الفيروسات ما يؤدي إلى انتشار أي فيروس أو مرض لديهم، ولكن في مصر هناك التزام بالإجراءات الاحترازية، ويجب تعليم الأطفال الالتزام بها، وارتداء الكمامة ساعتين أو ثلاثة ساعات في المنزل يوميًا لكي يعتادوا عليها.

نصائح مهمة لوقاية الأطفال

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الجمعة، أنه يجب الاهتمام بتعزيز مناعة الأطفال عن طريق الرياضة اليومية، وتناول طعام صحي، والابتعاد عن التدخين، ويجب الاهتمام بالتهوية الجيدة في المنزل أو في السيارة، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا شن حربًا شعواء على دول العالم كله، وأصاب أكثر من 231 مليونًا، وقتل أكثر من 4 ملايين، وهذه الأرقام يجب أن نضربها في أربع أضعاف لكي نعرف الأرقام الحقيقية.

نجاح مصر وفشل دول أخرى في مواجهة الفيروس

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك بلاد مثل إيران وأمريكا وإسبانيا وهونج كونج، واليابان، دخلوا في خمس موجات لانتشار كورونا، وينتظرون السادسة، وفشلوا في مواجهة الفيروس، ولكن مصر من الدول التي نجحت ولم تفشل في مواجهة فيروس كورونا، لأن هناك اهتمام من القيادة السياسية، محذرًا من التهاون بالإجراءات الاحترازية مع بداية الدراسة في العام الجديد الذي يعتبر اختبارًا قويًا للأسرة المصرية لحماية أطفالهم مع بدء العودة للمدارس، مشددًا على أهمية تطعيم المحيطين بالأطفال بداية من سائق الحافلة التي تقلهم من المنزل والأب والأم والجد والجدة، نهاية بالمدرسين في المدارس.

وأشاد بدور الدولة المصرية في توفير اللقاح مجانًا، وبدء التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية أن تتنافس المدارس وتتبارى في تطعيم العاملين بها، لافتًا إلى أن اللقاح آمن ويحمي من التحورات كلها، وبداية التطعيم حاليًا أمر جيد ويمنع انتشار الفيروس من فرد لآخر.