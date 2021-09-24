عقب إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، المقدمة هدية من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، تزايد البحث من قبل المواطنين عن خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، عن الخطوات التي الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، تسهيلا على المواطنين للحصول علي طلب اللقاح، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة.

خطوات الدخول على الموقع لتسجيل لقاح كورونا في مصر

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة والصحة والسكان، أن جميع اللقاحات آمنة، ولا تدعو للذعر أو الخوف وأن الأعراض المصاحبة للفيروس كورونا تزول بعد يومين ولا تستدع الذهاب للطبيب.